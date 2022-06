Germania-Italia, azzurri umiliati: finisce 5-2. E Donnarumma litiga con la giornalista in diretta (Di martedì 14 giugno 2022) L'Italia crolla al Borussia Park di Monchengladbach e incassa la prima sconfitta nel girone di Nations League. La Germania non fa sconti e domina con un pesante 5-2, scavalcando in classifica proprio gli azzurri e assestandosi alle spalle dell'Ungheria, prima a sorpresa dopo un'altra vittoria (netta) sull'Inghilterra. Mancini cambia nove uomini nell'undici iniziale rispetto all'ultima sfida, si affida al tridente leggero con Politano e Gnonto ai lati di Raspadori che, dopo pochi minuti, chiama Neuer a un miracolo per salvare i suoi. Ma la Germania si scuote e prende le redini del gioco, trovando la rete del vantaggio al 10' con Kimmich: tutto troppo facile per il centrocampista del Bayern, colpevolmente dimenticato dalla difesa azzurra sul cross di Raum proveniente dalla sinistra. L'Italia soffre, ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) L'crolla al Borussia Park di Monchengladbach e incassa la prima sconfitta nel girone di Nations League. Lanon fa sconti e domina con un pesante 5-2, scavalcando in classifica proprio glie assestandosi alle spalle dell'Ungheria, prima a sorpresa dopo un'altra vittoria (netta) sull'Inghilterra. Mancini cambia nove uomini nell'undici iniziale rispetto all'ultima sfida, si affida al tridente leggero con Politano e Gnonto ai lati di Raspadori che, dopo pochi minuti, chiama Neuer a un miracolo per salvare i suoi. Ma lasi scuote e prende le redini del gioco, trovando la rete del vantaggio al 10' con Kimmich: tutto troppo facile per il centrocampista del Bayern, colpevolmente dimenticato dalla difesa azzurra sul cross di Raum proveniente dalla sinistra. L'soffre, ...

Pubblicità

gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borussia-Park - #Mönchengladbach ?? In diretta su… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Germania-Italia, Mancini: “Dispiace ma il gruppo Nations League è ancora apertissimo” - MauroV1968 : @fisicoperaria Ma è ciò che dico io! Mancini non ha capito che era una partita ufficiale e che era contro la German… -