Germania-Italia 5-2, Mancini: “Percorso Italia non cambia” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “È un peccato chiudere così, loro sono forti, lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo e li abbiamo lasciati giocare”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo la sconfitta per 5-2 della Nazionale con la Germania in Nations League. “Dispiace chiudere così, ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra, poi se vuoi recuperare e ti esponi al contropiede con questi giocatori qui rischi. Ma non vanifica e modifica nulla nel nostro Percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani”, ha aggiunto il tecnico. “Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita”, ha concluso Mancini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “È un peccato chiudere così, loro sono forti, lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo e li abbiamo lasciati giocare”. Lo ha detto il ct azzurro Robertoalla Rai dopo la sconfitta per 5-2 della Nazionale con lain Nations League. “Dispiace chiudere così, ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra, poi se vuoi recuperare e ti esponi al contropiede con questi giocatori qui rischi. Ma non vanifica e modifica nulla nel nostro, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani”, ha aggiunto il tecnico. “Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita”, ha concluso. L'articolo proviene daSera.

Pubblicità

juventusfc : In bocca al lupo, @locamanuel73 ???? Alle 20:45 Germania-Italia di #NationsLeague ?????????? - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - lucal2306 : @lorenzooleporee Ha giocato la Germania. L'Italia era a riposo - davide_tripo : RT @SandroSca: Italia -14 vittorie di fila -Campioni d'Europa -37 partite senza perdere ADANI Italia-Macedonia 0-1 - Fuori dai Mondiali… -