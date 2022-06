Germania-Italia (5-2), Mancini: “Pensavo anche di perdere 0-4 a Bologna” (Di martedì 14 giugno 2022) L’allenatore dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato dopo la pesantissima sconfitta per cinque a due contro la Germania di Flick. Germania-Italia, Mancini: “Sono positivo dopo stasera” Il commissario tecnico ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo approcciato malissimo la partita, sono cose che non sono andate male. Abbiamo avuto la prima palla gol, però posso dire che ci sono state due-tre cose importanti che credo che possano essere migliori. Gnonto che fa il primo gol ed è stato uno dei migliori, Scalvini ha fatto una grande partita entrando. Ci sono state delle cose buone nonostante la delusione. Quando si perde si perde, è sempre brutto farlo. L’approccio è completamente sbagliato. A livello fisico ci sono andate via troppo facilmente“. Su Gnonto: “Sono contento ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 giugno 2022) L’allenatore dell’, Roberto, ha parlato dopo la pesantissima sconfitta per cinque a due contro ladi Flick.: “Sono positivo dopo stasera” Il commissario tecnico ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo approcciato malissimo la partita, sono cose che non sono andate male. Abbiamo avuto la prima palla gol, però posso dire che ci sono state due-tre cose importanti che credo che possano essere migliori. Gnonto che fa il primo gol ed è stato uno dei migliori, Scalvini ha fatto una grande partita entrando. Ci sono state delle cose buone nonostante la delusione. Quando si perde si perde, è sempre brutto farlo. L’approccio è completamente sbagliato. A livello fisico ci sono andate via troppo facilmente“. Su Gnonto: “Sono contento ...

