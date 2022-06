Germania-Italia 5-2, Mancini: “Abbiamo difeso male come squadra, ma ci sono state anche cose buone” (Di martedì 14 giugno 2022) “Un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li Abbiamo lasciati giocare. Abbiamo fatto anche delle cose buone nonostante il risultato, ma nel gruppo è ancora aperto”. Queste le parole del ct azzurro Roberto Mancini dopo la sconfitta per 5-2 dell’Italia in Nations League contro la Germania. “Passi indietro? Ci sono stati degli errori, non Abbiamo difeso bene come squadra – prosegue ai microfoni della Rai – Questa sconfitta non vanifica nulla, è un percorso in cui faremo cose buone e altre meno buone. Abbiamo due ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Un peccato chiudere così, loroforti e lo sapevamo.concesso troppo nel primo tempo, lilasciati giocare.fattodellenonostante il risultato, ma nel gruppo è ancora aperto”. Queste le parole del ct azzurro Robertodopo la sconfitta per 5-2 dell’in Nations League contro la. “Passi indietro? Cistati degli errori, nonbene– prosegue ai microfoni della Rai – Questa sconfitta non vanifica nulla, è un percorso in cui faremoe altre menodue ...

Pubblicità

gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borussia-Park - #Mönchengladbach ?? In diretta su… - PietroBarra12 : RT @osimhenismo_: gnonto fatto passare per fenomeno per 20 minuti buoni contro la germania b ma bastoni campione d'italia da protagonista a… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #Donnarumma furibondo dopo #GermaniaItalia?? -