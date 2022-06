Germania-Italia 5-2, Klinsmann: “Partita importante per Mancini per capire a che punto è la squadra” (Di martedì 14 giugno 2022) “La reazione della stampa e dei tifosi sarà dura, ma la gara di stasera per Mancini è importante per capire a che punto è la sua squadra. Con calma porterà l’Italia al suo livello: ora è in una fase difficile, e non è semplice perché dall’Italia ci si aspettano sempre grandi cose. Sono convinto però che riuscirà a fare un grande Europeo con gli azzurri”. Questo il commento di Jurgen Klinsmann, ex ct della Germania, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della nazionale teutonica contro l’Italia in Nations League con un netto 5-2. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “La reazione della stampa e dei tifosi sarà dura, ma la gara di stasera perpera cheè la sua. Con calma porterà l’al suo livello: ora è in una fase difficile, e non è semplice perché dall’ci si aspettano sempre grandi cose. Sono convinto però che riuscirà a fare un grande Europeo con gli azzurri”. Questo il commento di Jurgen, ex ct della, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della nazionale teutonica contro l’in Nations League con un netto 5-2. SportFace.

