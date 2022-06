Germania-Italia 5-2, debacle azzurra: serata da dimenticare / Nations League (Di martedì 14 giugno 2022) L'Italia incappa in una serata da dimenticare: la Germania ne fa 5, di Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni i gol azzurri Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) L'incappa in unada: lane fa 5, di Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni i gol azzurri

Pubblicità

juventusfc : In bocca al lupo, @locamanuel73 ???? Alle 20:45 Germania-Italia di #NationsLeague ?????????? - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - Sportflash24 : ?#NationsLeague Uefa 2022-23: risultati e classifica 4° turno 14 giugno '22 Lega A, gruppo 3/ #GermaniaItalia 5-2… - RobertoMerlino1 : M’immagino i nostri emigrati in Germania dopo la batosta subìta dalla Nazionale….verranno sbeffeggiati dei crucchi… -