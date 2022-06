Germania dominante | piccola Italia | azzurri sconfitti per 5-2

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo tre partite di buon livello l’torna. Unaumilia i piccolidi Roberto Mancini per 5-2. Teutonici sempre in controllo della gara, l’fa davvero poco per pungere la squadra di Flick. Mancini avrà molto da fare, ma era lecito aspettarsi di più. Giocare contro lavuol dire onorare anche chi vive in terra teutonica. Cosa che oggi non è stata fatta. I teutonici ora sono secondi nel gruppo, dietro all’Ungheria. L’è al terzo posto. Quali sono state le formazioni ufficiali? Flick disegna lacon un 4-2-3-1. Tra i pali c’è Neuer. In difesa spazio a Klostermann, Sule, Rüdiger e Raum. Mediana composta da Gundogan e Kimmich, con Hofmann, Muller e Sané trequartisti. ...

Al 33' serve invece la manona di Donnarumma per respingere la botta da distanza ravvicinata di Hofmann a conclusione di una bella trama in velocità di unache continua a flirtare ......di Roberto Mancini ha chiuso il primo tempo sotto di due gol in casa della. Gli azzurri ... 'Ma come, siamo in svantaggio e mettiamo un difensore' la sintesi del pensierosui social. ...La Germania non fa sconti e domina con un pesante 5-2, scavalcando in classifica proprio gli azzurri e assestandosi alle spalle dell’Ungheria, prima a sorpresa dopo un’altra vittoria (netta) ...La nazionale di Mancini battuta pesantemente a Monchengladbach: finisce 5-2 per gli uomini di Flick. Azzurri mai in partita ...