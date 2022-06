Germania: -40% dalle forniture di gas russo e i prezzi crescono in Europa (Di martedì 14 giugno 2022) Gazprom ha annunciato un taglio del 40% delle forniture di gas alla Germania. Una notizia che acquisisce rilevanza in questo 14 giugno 2022, soprattutto se si considera quanto Berlino dipenda da Mosca sul fronte del proprio fabbisogno energetico. Cosa è accaduto nelle forniture di gas dalla Russia alla Germania? Secondo quanto emerso alla base della decisione ci sarebbe la mancata consegna di alcune attrezzature da parte di un gruppo tedesco. In conseguenza di ciò la comunicazione del gruppo russo ha spiegato che le consegne di gas possono essere garantite fino ad un massimo di 100 milioni di metri cubi. Il precedente flusso, ossia quanto previsto, era di 167 milioni al giorno. Le forniture russe arrivano alla Germania tramite il gasdotto Nord Stream, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 14 giugno 2022) Gazprom ha annunciato un taglio del 40% delledi gas alla. Una notizia che acquisisce rilevanza in questo 14 giugno 2022, soprattutto se si considera quanto Berlino dipenda da Mosca sul fronte del proprio fabbisogno energetico. Cosa è accaduto nelledi gas dalla Russia alla? Secondo quanto emerso alla base della decisione ci sarebbe la mancata consegna di alcune attrezzature da parte di un gruppo tedesco. In conseguenza di ciò la comunicazione del gruppoha spiegato che le consegne di gas possono essere garantite fino ad un massimo di 100 milioni di metri cubi. Il precedente flusso, ossia quanto previsto, era di 167 milioni al giorno. Lerusse arrivano allatramite il gasdotto Nord Stream, ...

