Gen G e Chovy | avanti insieme | contratto esteso fino alla fine del 2023

Leggi su esports247

(Di martedì 14 giugno 2022) Il Gen.G haildel mid-laner Jeong “” Ji-hoondel, con la superstar di League of Legends che consolida il suo impegno per l’organizzazione di esports.ha iniziato il suo viaggio nella LCK con Griffin, nel 2018, e si è rapidamente affermato come uno dei principali talenti della lega. Dopo quell’esperienza,è entrato a far parte di DRX nel 2020 e poi di Hanwha Life Esports nel 2021 prima di “sbarcare” in Gen.G. La sua avventura con questo team è destinata a durare ancora a lungo. “Mi è stato assicurato un futuro di successo con il massimo supporto della squadra e ho deciso di continuare il mio viaggio con Gen.G – ha dichiaratonel comunicato stampa – Farò del ...