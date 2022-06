Gemma Galgani, il drammatico ricordo della dama: “Sei sempre con me…” | Lacrime a fiumi (Di martedì 14 giugno 2022) Gemma Galgani ha lasciato di stucco tutti sui social. Un suo post è veramente commovente, la dama ricorda così Gemma Galgani è divenuta ormai uno dei volti storici della trasmissione, in onda su Canale 5, Uomini e Donne. Un personaggio molto noto e molto seguito nel panorama televisivo italiano, ragion per cui quando ha dato uno dei suoi ultimi annunci sui social ha ricevuto tantissimo supporto da parte dei fan. Il trono over di Uomini e Donne non può assolutamente fare a meno di Gemma Galgani, una delle protagoniste assolute del parterre di Maria De Filippi. Gemma è continuamente alla ricerca della sua anima gemella, anche se sembra essere irraggiungibile per certi versi. Sono ancora tanti i dubbi ... Leggi su kronic (Di martedì 14 giugno 2022)ha lasciato di stucco tutti sui social. Un suo post è veramente commovente, laricorda cosìè divenuta ormai uno dei volti storicitrasmissione, in onda su Canale 5, Uomini e Donne. Un personaggio molto noto e molto seguito nel panorama televisivo italiano, ragion per cui quando ha dato uno dei suoi ultimi annunci sui social ha ricevuto tantissimo supporto da parte dei fan. Il trono over di Uomini e Donne non può assolutamente fare a meno di, una delle protagoniste assolute del parterre di Maria De Filippi.è continuamente alla ricercasua anima gemella, anche se sembra essere irraggiungibile per certi versi. Sono ancora tanti i dubbi ...

Pubblicità

zazoomblog : Gemma Galgani in lacrime: il dolore è troppo forte - #Gemma #Galgani #lacrime: #dolore - zazoomblog : Gemma Galgani in lacrime: il dolore è troppo forte - #Gemma #Galgani #lacrime: #dolore - StraNotizie : UeD: Gemma Galgani e Giovanni si vedono ancora? L'indizio sul profilo - gdxla1aliceit2 : Per la Galgani: Credo, a questo punto, che la signora Gemma abbia veramente bisogno di sostegno psicologico perché… - p0liedrico : Gemma Galgani as Assunta Capuozzo -