Gazzetta: il Napoli spera di definire la trattativa per Ostigard entro fine giugno (Di martedì 14 giugno 2022) Il Napoli continua a lavorare per portare in squadra Leo Ostigard. Il club, scrive la Gazzetta dello Sport, spera di chiudere la trattativa per fine giugno, in modo da averlo a disposizione per il ritiro estivo. “Ora il direttore sportivo Giuntoli sta cercando di smussare la differenza richiesta dal Brighton: 6 milioni più bonus. Il Napoli offre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto. In casa azzurra sperano di definire entro il mese la trattativa così che Osimhen possa unirsi alla sua nuova squadra già a inizio ritiro in Val di Sole, a Dimaro, dall’8 luglio”. Per il Napoli sarà il quarto centrale difensivo. Il club spera di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Ilcontinua a lavorare per portare in squadra Leo. Il club, scrive ladello Sport,di chiudere laper, in modo da averlo a disposizione per il ritiro estivo. “Ora il direttore sportivo Giuntoli sta cercando di smussare la differenza richiesta dal Brighton: 6 milioni più bonus. Iloffre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto. In casa azzurrano diil mese lacosì che Osimhen possa unirsi alla sua nuova squadra già a inizio ritiro in Val di Sole, a Dimaro, dall’8 luglio”. Per ilsarà il quarto centrale difensivo. Il clubdi ...

Pubblicità

napolista : Gazzetta: il Napoli spera di definire la trattativa per #Ostigard entro fine giugno Il Brighton chiede 6 milioni p… - NapoliCM : ???? Prima pagina La Gazzetta dello Sport: 'La Juve fa l'esame a Suarez' ??? - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Mertens, parole d'addio: 'Pensavo di restare al Napoli, strano non aver sentito nessuno' - Antonio17071963 : RT @napolista: Napoli, guarda (e impara) come la Gazzetta indora la pillola per la cessione di Skriniar Ennesima lezione di giornalismo di… - manuhellt : RT @Gazzetta_it: Mertens, parole d'addio: 'Pensavo di restare al Napoli, strano non aver sentito nessuno' -