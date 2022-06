Gazprom ha ridotto del 40% le consegne quotidiane alla Germania tramite Nord Stream: vola il prezzo del gas (Di martedì 14 giugno 2022) Gazprom ha annunciato la riduzione di oltre il 40% della sua capacità di consegna giornaliera di gas alla Germania tramite il gasdotto Nord Stream. Il colosso russo dell’energia ha spiegato che la ragione del taglio è un ritardo di riparazione da parte dal gruppo tedesco Siemens: “Le attrezzature necessarie non sono state consegnate”. La prima conseguenza dell’annuncio è un netto rialzo del prezzo del gas in Europa: ad Amsterdam le quotazioni salgono a 91 euro al Mwh (+9,1%), a Londra il prezzo si attesta a 170 penny al Mmbtu (+ 10,60%). Le consegne di gas tramite il gasdotto Nord Stream “possono essere garantite solo fino a un volume di 100 milioni di metri cubi di gas al giorno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)ha annunciato la riduzione di oltre il 40% della sua capacità di consegna giornaliera di gasil gasdotto. Il colosso russo dell’energia ha spiegato che la ragione del taglio è un ritardo di riparazione da parte dal gruppo tedesco Siemens: “Le attrezzature necessarie non sono state consegnate”. La prima conseguenza dell’annuncio è un netto rialzo deldel gas in Europa: ad Amsterdam le quotazioni salgono a 91 euro al Mwh (+9,1%), a Londra ilsi attesta a 170 penny al Mmbtu (+ 10,60%). Ledi gasil gasdotto“possono essere garantite solo fino a un volume di 100 milioni di metri cubi di gas al giorno, ...

