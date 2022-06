Futuro Morata | domani giornata decisiva | il motivo

(Di martedì 14 giugno 2022) Continua la travagliata trattativa che vede Atletico Madrid e Juventus intente a delineare quale sarà ildi Alvaro. Qualche giorno fa le parti avevano cercato di concordare un possibile ribasso sulla cifra fissata due anni fa riguardante il diritto di riscatto che corrispondeva a 35 milioni di euro; lo sconto massimo che i Colchoneros potevano fare ai bianconeri era di 9 milioni quindi si sarebbe arrivati ad una somma pari a 26 milioni di euro, ma anche questi troppi per i bianconeri. AtleticoMadrid JuventusLa Juventus sperava che ad avere un ruolo decisivo nella trattativa sarebbe stata la volontà del giocatore di rimanere a Torino, quindi aveva proposto un altro anno di prestito, sempre a 10 milioni, e successivo riscatto, ma l’Atletico, ...

Pubblicità

manuhellt : RT @Laudantes: Gabriel Jesus a livello tecnico e progettuale è il sostituto più performante di Di Maria. Non preclude nemmeno la possibilit… - MGJ890 : RT @Laudantes: Gabriel Jesus a livello tecnico e progettuale è il sostituto più performante di Di Maria. Non preclude nemmeno la possibilit… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: FUTURO MORATA, La Juve ragiona su un - LucaRuss0 : FUTURO MORATA, La Juve ragiona su un nuovo compromesso: la proposta di Cherubini - MondoBN : FUTURO MORATA, La Juve ragiona su un -

Il nome del bomber torna di moda dopo che due anni fa era stato davvero tanto vicino e lo fa nell'ambito dell'indecisione suldi Alvaro. Non esiste ancora una reale trattativa, ma il ......bianconeri è il giornalista del 'Corriere dello Sport' Filippo Bonsignore a partire daldi ...- 'Con un riferimento come Vlahovic ha giocato più libero e sereno. L'idea base sarà quella ...C’è una possibilità concreta di vederlo all’Inter “Sono discorsi da rivedere in futuro”. @ivanfcardia L’agente del giocatore ha dichiarato esplicitamente la volontà del suo assistito, al punto che ...Luis Suarez lascerà l'Atletico Madrid e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. L'uruguaiano si sarebbe offerto alla Juventus ...