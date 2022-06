Furbetti dei rifiuti, tornano le fototrappole - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) di Claudio Roselli Si sono appena riaccese a Sansepolcro le fototrappole che pizzicheranno chi smaltisce i rifiuti in maniera non regolare. Il servizio è stato riattivato lo scorso 6 giugno e ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) di Claudio Roselli Si sono appena riaccese a Sansepolcro leche pizzicheranno chi smaltisce iin maniera non regolare. Il servizio è stato riattivato lo scorso 6 giugno e ...

Il servizio è stato riattivato da inizio giugno e ovviamente mira a contrastare in forma repressiva il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti oltre che nell'attività di controllo anche nell'educazione e nell'informazione nei confronti dei cittadini in merito ai comportamenti da tenere nelle fasi di conferimento e smaltimento dei rifiuti.