Frodi alimentari made in Tuscany | sventate 80 truffe online - Economia - lanazione it

Dal sangiovese "Tuscan Moon" alla "Palenta" prodotta in Serbia, un annuncio su dieci è una truffa a danno del made in Tuscany. Ecco al classifica dei prodotti più ...Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, in base al rapporto 2021 dell'Ispettorato Repressionedel ... quando sono ancora falsi quasi due prodottidi 'tipo italiano' su tre", denuncia Savino ... Frodi alimentari made in Tuscany: sventate 80 truffe online Dal sangiovese “Tuscan Moon” alla “Palenta” prodotta in Serbia, un annuncio su dieci è una truffa a danno del made in Tuscany. Ecco al classifica dei prodotti più 'taroccati'.Pubblicato il Report dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi 2021: nel sequestrati 5,5 milioni di kg di prodotti agroalimentari ...