Frattesi alla Roma, le condizioni dei Friedkin (Di martedì 14 giugno 2022) Roma - Passo dopo passo, prende corpo la nuova Roma . Ieri è arrivato Matic , a giorni verrà annunciato anche l'ingaggio del secondo portiere Svilar . Nel frattempo la società spinge il pedale sulle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 giugno 2022)- Passo dopo passo, prende corpo la nuova. Ieri è arrivato Matic , a giorni verrà annunciato anche l'ingaggio del secondo portiere Svilar . Nel frattempo la società spinge il pedale sulle ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Trattativa in corso per il ritorno di Davide Frattesi alla #Roma dal #Sassuolo. Affare da 30-35, nella trattat… - GiorgioGigante : Per me alla fine dei giochi passeremo da: Cristante Oliveira Veretout Miky Darboe Diawara Bove A Cristante Oliveir… - sportli26181512 : #Frattesi alla #Roma, le condizioni dei Friedkin: Sull’ex giovane del vivaio ancora non c’è accordo con il Sassuolo… - TheoCells : @RomaQualitah 'Ritorno alla Roma? Sarebbe un sogno, ci penso spesso. Quando nasci romano e romanista non vorresti m… - AntonioAltieri5 : RT @CheccoCasano: La strada è tracciata da settimane, il ragazzo si è esposto anche pubblicamente e Mou ha dato assenso totale. #Frattesi s… -