Fratelli d' Italia supera la Lega Ma Meloni e Salvini esultano insieme | è l' ora del centrodestra

(Di martedì 14 giugno 2022) È ilil vincitore di questo primo turno delle elezioni amministrative. Giorgiae Matteoconcordano sul fatto che la coalizione non solo tiene, ma dimostra nei fatti quello che i sondaggi dicono da mesi: ilè maggioranza nel Paese e si candida ad andare al governo nel 2023. Il problema adesso è tenere unita la coalizione in vista delle prossime politiche, risolvendo le questioni aperte, come il caso Sicilia ad esempio. Ma le vittorie al primo turno a Genova, L'Aquila e Palermo incentivano a proseguireil cammino, nonostante il sostegno al governo Draghi continui a divideree Forzadad', all'opposizione. L'ANALISI DI- Sono le ...

La seconda conseguenza è il netto sorpasso did'di Giorgia Meloni sulla Lega di Matteo Salvini , che, oltre allo smacco dei referendum , perde molti sindaci nel Nord, alimentando ...... ma il merito è completamente ascrivibile ad'di Giorgia Meloni, mentre la Lega di Matteo Salvini frana malamente addirittura nella tradizionali roccaforti del Nord: a Verona, come a ...I dati politici essenziali: centrodestra spinto da Fratelli d’Italia - che supera la Lega anche al Nord - e centrosinistra frenato dai 5 Stelle, che sembrano in preda a una crisi irreversibile. La ...Un plebiscito per il partito del sindaco. La lista del presidente Toti supera quota 8%: in corsa anche tre assessori della precedente giunta Fratelli d’Italia si impone ma non sfonda, la Lega si ...