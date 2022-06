Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti mostrano la loro nuova casa

Pubblicità

Novella_2000 : Francesca Ferragni mostra la sua nuova casa (FOTO) - andreastoolbox : #Francesca Ferragni mostra la sua nuova casa - evdamon : Ma io sono curiosa di vedere la nuova casa di Francesca Ferragni mi aspetto un home tour - ___livia95___ : ma soprattutto, per rispondere alla questione meglio 'Francesca Ferragni curiosità', va dritta al punto con le sue… - ___livia95___ : Francesca Ferragni, la sorella di mezzo e classe 1989, invece ha percorso un'altra strada fin dall'inizio, ma forse… -

Prossima al parto, la 33enne ha condiviso sui social l'ingresso nella casa acquistata con il compagno a Milano. Ora si attende solo l'arrivo del ...Chiara: "Fate schifo" 'L'Italia non è un Paese omofobo ', dichiarò a La Verità , 'perciò ... (IPA) Leggi anche ›Verdini, tutto sulla donna che ha rubato il cuore a Matteo ...Valentina Ferragni in un nuovo video di pole dance su Instagram mostra i suoi progressi ed è bella e tenace come non mai ...Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, in attesa del loro primo figlio, hanno mostrato su Instagram le foto della loro nuova casa.