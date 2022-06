Formazioni ufficiali Italia Irlanda U21: le scelte degli allenatori (Di martedì 14 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Italia Irlanda U21, match valido per la qualificazione agli Europei di categoria: le scelte degli allenatori Diramate le Formazioni ufficiali di Italia Irlanda U21, match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Italia: Plizzari; Pirola, Bove, Ricci, Rovella, Pellegri, Parisi, Okoli, Cambiaso, Viti, Cambiaghi. Irlanda: Mahar; O’Connor, Bagan, McGuinness, Cashin, Coventry, Kilkenny, Smallbone, Wright, Ferguson, Kerrigan L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) LediU21, match valido per la qualificazione agli Europei di categoria: leDiramate lediU21, match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria.: Plizzari; Pirola, Bove, Ricci, Rovella, Pellegri, Parisi, Okoli, Cambiaso, Viti, Cambiaghi.: Mahar; O’Connor, Bagan, McGuinness, Cashin, Coventry, Kilkenny, Smallbone, Wright, Ferguson, Kerrigan L'articolo proviene da Calcio News 24.

