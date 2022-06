Fondazione Seidel nel segno dell’amicizia Italia-Baviera-Europa

Leggi su formiche

(Di martedì 14 giugno 2022) Una bella notizia per l’amicizia che deve tornare ad essere centrale in politica e in: il primo giugno è stata inaugurata la nuova sede dellaHanns/Vaticano, presso Palazzo Baldassini, in via delle Coppelle a Roma dove si trova l’Istituto Sturzo. La nuova direttrice, Silke Schmitt, ha accolto, da impeccabile padrona di casa, gli invitati per una riflessione di grande interesse, “Democrazia, stato di diritto, diritti umani e cultura. Le fondamenta della nostra società sotto pressione”, insieme al presidente dellaon. Markus Ferber che ha fatto un saluto di grande profondità europea a partire proprio dal dialogo italo-bavarese. Lapolitica, legata alla Csu, ha un ambizioso e fondamentale obiettivo, ossia “promuovere il dialogo tra ...