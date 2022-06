Flavio Briatore | dopo il polverone per il costo della pizza | lui replica “E’ …”

(Di martedì 14 giugno 2022), la pizzeria del noto manager finisce al centropolemica. Unamargherita costa 15 euro. Luidicendo “E’ la migliore”.non è la prima volta che finisce al centro del gossip. In questi giorni sembra che a finire sotto accusa questa volta sia stata la pizzeria del noto manager e più nello specifico il prezzo per una. Pare che nel noto ristorante diunamargherita costi all’incirca 15 euro, un prezzo considerato davvero molto alto da tanti, ma onesto per alcuni.ha inaugurato la nuova catena “Crazya Londra, Monte Carlo, Milano e Roma., il nuovo locale ...

Pubblicità

VGoattas77 : @PergioPerez flavio briatore - redazionerumors : La topmodel ha postato sui social un video del diploma della figlia. Un momento di eccitazione e orgoglio per entra… - paolocoa : FQ-Flavio Briatore: “Il mio Crazy Prizza è troppo costoso? Aria fritta, ci criticano perché abbiamo successo”. Ecco… - FQMagazineit : Flavio Briatore: “Il mio Crazy Prizza è troppo costoso? Aria fritta, ci criticano perché abbiamo successo”. Ecco il… - DavidBertellini : RT @dissapore: Flavio Briatore: “Crazy Pizza troppo caro? Aria fritta, siamo prenotati tutto giugno” -

A parlare del mercato della Juventus, di Dybala e Di Maria è intervenuto a 'GR Parlamento', tifosi bianconero: 'Meglio Dybala che Di Maria alla Juventus. Con la Joya i nerazzurri ...TORINO - C'è anchetra i tifosi della Juve che rimpiangono Paulo Dybala (in scadenza di contratto e lasciato libero dai bianconeri), corteggiato dall'Inter: " I nerazzurri farebbero un affare, meglio lui ...Flavio Briatore, la pizzeria del noto manager finisce al centro della polemica. Una pizza margherita costa 15 euro. Lui replica dicendo "E' la migliore". Flavio Briatore non è la prima volta che finis ...E non dimentichiamoci che quest’anno Chiesa è stato a lungo fuori. Dybala-Abbiamo tanti giocatori con salari alti, la società deve sfoltire la rosa, ma non credo che la squadra sia messa male con Pogb ...