(Di martedì 14 giugno 2022) l'occasione ideale di invitare queste grandie i loro fan per scoprire i tesori più rock della ...

Pubblicità

qn_lanazione : Firenze, Schmidt: 'Bentornati Rockers!' e dagli Uffizi un video tributo alle band @UffiziGalleries -

l'occasione ideale di invitare queste grandi band e i loro fan per scoprire i tesori più rock della ...'Bentornati a, rockers!' è con queste parole che Eikeil direttore delle Gallerie degli Uffizi in un divertente video pubblicato su Facebook accoglie il grande ritorno delRocks , dopo due ...È l'occasione ideale di invitare queste grandi band e i loro fan per scoprire i tesori più rock della Galleria ...(Adnkronos) - "Bentornati a Firenze, rockers!" E' con un video saluto del direttore Eike Schmidt che le Gallerie degli Uffizi accolgono il grande ritorno del Firenze Rocks, dopo due anni di stop causa ...