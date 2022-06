Finte somministrazioni di vaccino in Campania | il pm Woodcock chiude l’inchiesta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Chiusa l’indagine sulle cosiddette false vaccinazioni nell’hub della “Fagianeria” del Museo di Capodimonte, condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli, relativa ai vaccini falsamente inoculati, e diretta dal pm Henry John– che ha sottoposto a misure reali (perquisizioni e sequestri) circa 70 soggetti, alcuni anche della provincia di Benevento (una donna di San Nicola Manfredi e un uomo di Frasso Telesino). I soggetti coinvolti nel Sannio sono difesi dall’avvocato Gerardo Giorgione. Tutte le persone sono indagate in concorso per corruzione e false attestazioni, poiché gli incaricati di pubblico servizio (medici ed infermieri), per somme che andavano da 150 fino a 700 euro (per minori), attestavano falsamente l’inoculazione dei vaccini. Ora parola ai difensori e per chi vorrà presentare memorie difensive nel termine di ...