Fine vita: Parente (Iv), 'basta melina, ridurre audizioni e avanti veloci' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - “La legge sul Fine vita deve andare avanti. Il mio impegno da Presidente va in questa direzione . Niente lungaggini e tentativi di melina in alcune forze politiche: condividiamo l'iter con la commissione giustizia ma è necessario e urgente imprimere un'accelerazione". Così la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità a Radio 1. "Abbiamo tante audizioni ancora da fare: faccio un appello alle forze politiche per ridurre il numero dal momento che sono state già fatte alla Camera in modo da arrivare subito al voto. Non si può tergiversare su temi che sono di interesse e che procurano sofferenza a tante persone. I casi di questi giorni inquietano le nostre coscienze di parlamentari". Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - “La legge suldeve andare. Il mio impegno da Presidente va in questa direzione . Niente lungaggini e tentativi diin alcune forze politiche: condividiamo l'iter con la commissione giustizia ma è necessario e urgente imprimere un'accelerazione". Così la senatrice di Italia Viva Annamaria, presidente della commissione Sanità a Radio 1. "Abbiamo tanteancora da fare: faccio un appello alle forze politiche peril numero dal momento che sono state già fatte alla Camera in modo da arrivare subito al voto. Non si può tergiversare su temi che sono di interesse e che procurano sofferenza a tante persone. I casi di questi giorni inquietano le nostre coscienze di parlamentari".

Pubblicità

marcocappato : 'Mario' ha già dovuto sborsare 5.000 euro per la strumentazione per il fine vita. Il Ministro @robersperanza rispon… - simofons : Non quella diretta eh, quella rappresentativa. Perché porre quesiti tanto tecnici e negare la possibilità di decide… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all’#Angelus: “Nella vita di tutti i giorni sono anch’io un riflesso della Trinità? Il segno di croc… - MaxReloaded8 : RT @ARitmoDelCuore: ??#ARitmoDelCuore ?? ? Non c’è fine Non c’è nessun inizio C’è solo la passione infinita della vita ? ?? ??Federico… - camillasgambato : RT @peppeprovenzano: “Cosa ci rimane alla fine se non la nostra umanità?” Addio #Yehoshua, seminatore di vita e di #pace -