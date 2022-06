Fine vita, anche Nicolo Zaniolo ha registrato un saluto per Fabio Ridolfi. Associazione Coscioni: “Purtroppo non ha fatto in tempo a vederlo” (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo Lorenzo Pellegrini, anche il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo ha voluto inviare a Fabio Ridolfi, morto ieri con sedazione profonda, un ultimo saluto. Purtroppo era già tardi, fa sapere l’Associazione Luca Coscioni che lo ringrazia comunque. “Dispiaciuto, ci ha chiesto di girarlo alla famiglia e di far sapere che è loro vicino” L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo Lorenzo Pellegrini,il calciatore della Roma Nicolòha voluto inviare a, morto ieri con sedazione profonda, un ultimoera già tardi, fa sapere l’Lucache lo ringrazia comunque. “Dispiaciuto, ci ha chiesto di girarlo alla famiglia e di far sapere che è loro vicino” L'articolo proviene da IlQuotidiano.

