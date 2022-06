Festival del lavoro a Bologna dal 23 al 25 giugno, consulenti guardano al futuro (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Indagare l’oggi, contraddizioni incluse, per prepararsi al domani. Governarlo, per lo meno; progettarlo, dove è possibile. La XIII edizione del Festival del lavoro, manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’ordine e da Fondazione studi consulenti del lavoro dal 23 al 25 giugno al Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, scalda i motori e svela il parterre di ospiti e attività. Sul sito www.Festivaldellavoro.it i primi programmi di dettaglio per i tre giorni d’evento a partire da quelli scientifici, che nelle Aule trovano una loro organizzazione tematica. Diritto, politiche attive, orientamento al lavoro, professione previdenza – obiettivo 2030, opportunità i titoli delle macro-aree dedicate alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Indagare l’oggi, contraddizioni incluse, per prepararsi al domani. Governarlo, per lo meno; progettarlo, dove è possibile. La XIII edizione deldel, manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’ordine e da Fondazione studideldal 23 al 25al Palazzo della Cultura e dei Congressi di, scalda i motori e svela il parterre di ospiti e attività. Sul sito www.del.it i primi programmi di dettaglio per i tre giorni d’evento a partire da quelli scientifici, che nelle Aule trovano una loro organizzazione tematica. Diritto, politiche attive, orientamento al, professione previdenza – obiettivo 2030, opportunità i titoli delle macro-aree dedicate alla ...

