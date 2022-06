Festa della Musica a Palmanova il 18 19 e 21 giugno, dall’alba al tramonto (Di martedì 14 giugno 2022) Concerto all’alba, concerto sulla lunetta napoleonica, concerto della Fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli e tantissimi altri eventi Musicali in Piazza, per assaporare in Musica un apertivo o una cena e visitare la Fortezza. Questo il ricco programma di appuntamenti per la Festa internazionale della Musica. Sul sito www.comune.Palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova, si può scaricare il programma completo degli eventi Musicali. Quaranta tra musicisti, band, cantanti e artisti animeranno dal 18 al 21 giugno 2022 la Piazza, i Borghi, i Bastioni e le frazioni. Quindici i luoghi dove si svolgeranno i concerti. Un evento internazionale che vedrà esibirsi artisti rock e pop, ... Leggi su udine20 (Di martedì 14 giugno 2022) Concerto all’alba, concerto sulla lunetta napoleonica, concertoFanfaraBrigata Pozzuolo del Friuli e tantissimi altri eventili in Piazza, per assaporare inun apertivo o una cena e visitare la Fortezza. Questo il ricco programma di appuntamenti per lainternazionale. Sul sito www.comune..ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di, si può scaricare il programma completo degli eventili. Quaranta tra musicisti, band, cantanti e artisti animeranno dal 18 al 212022 la Piazza, i Borghi, i Bastioni e le frazioni. Quindici i luoghi dove si svolgeranno i concerti. Un evento internazionale che vedrà esibirsi artisti rock e pop, ...

vaticannews_it : Per le limitazioni imposte al #Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non… - Giorgiolaporta : Che brutta cosa i seggi vuoti e i luoghi della democrazia che restano deserti. Non vedevo così tanta desolazione da… - _Nico_Piro_ : #12giugno non casualmente nella giornata della Russia (festa nazionale) riapre McDonald's ma in versione autarchica… - Unlucky1forever : RT @Y00NGISVGA: Che dire, questo era il mio primo dinner festa e penso che lo ricorderò come una delle cose più traumatiche della mia vita - ValserianaNews : Gazzaniga: BERGHEM#molamia 2022, una grande festa per 1300 ciclisti che hanno colorato le valli bergamasche -