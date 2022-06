Fedez pubblica gli audio delle sue sedute con lo psicologo, Selvaggia Lucarelli: “Incapacità patologica di conservare una sfera privata” (Di martedì 14 giugno 2022) Selvaggia Lucarelli replica a Fedez che solamente qualche giorno fa ha pubblicato la straziante conversazione con il suo psicologo dopo la scoperta del tumore. Il rapper, pochi mesi fa, aveva scoperto di avere un tumore al pancreas e che a distanza di pochi giorni si sarebbe dovuto operare. L’operazione è avvenuta con grande successo e adesso Federico Lucia, in arte Fedez, sta ritornando alla sua vita di sempre con qualche accortezza in più. Da quando ha dovuto affrontare questo brutto periodo, il marito di Chiara Ferragni, ha più volte condiviso tramite i suoi profili social i suoi pensieri e i suoi progressi post operazione. Ma a sorprende più di tutto è stato il gesto che ha deciso di fare solamente qualche giorno fa. Facendo una dovuta premessa, ha infatti deciso di ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 giugno 2022)replica ache solamente qualche giorno fa hato la straziante conversazione con il suodopo la scoperta del tumore. Il rapper, pochi mesi fa, aveva scoperto di avere un tumore al pancreas e che a distanza di pochi giorni si sarebbe dovuto operare. L’operazione è avvenuta con grande successo e adesso Federico Lucia, in arte, sta ritornando alla sua vita di sempre con qualche accortezza in più. Da quando ha dovuto affrontare questo brutto periodo, il marito di Chiara Ferragni, ha più volte condiviso tramite i suoi profili social i suoi pensieri e i suoi progressi post operazione. Ma a sorprende più di tutto è stato il gesto che ha deciso di fare solamente qualche giorno fa. Facendo una dovuta premessa, ha infatti deciso di ...

Pubblicità

IsaeChia : Fedez pubblica gli audio delle sue sedute con lo psicologo, Selvaggia Lucarelli: “Incapacità patologica di conserva… - Lindifferente4 : @AlbertoNeri95 Non è narcisismo psicologico. È la sovrapposizione della sua figura pubblica e quella 'reale'. È Fed… - Mario40499440 : RT @Biancaneuro: Fedez pubblica l'audio della sua seduta con lo psicologo. Ogni ambito della sua vita è un prodotto di marketing a cui voi… - lawebstar_it : #SelvaggiaLucarelli, nel mirino la seduta dallo psicologo resa pubblica da #Fedez: 'Bisogna smettere di utilizzare… - CogoniDaniele : RT @ilfattoblog: 'C’è oggi una bulimia del dolore altrui sbattuto sul palco come spettacolo in quanto tale'. L'opinione di Maurizio Montana… -