Fedez | il cantante ‘massacrato’ proprio da lei | dopo il tumore scoppia il terremoto

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 14 giugno 2022) Il celebreitaliano è statodalle durissime parole arrivate al suo indirizzo da un personaggio molto famoso Gli ultimi mesi sono stati perun sali e scendi di emozioni, molte delle quali purtroppo estremamente negative. La malattia che l’ha colpito si è presentata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno, in particolar modo considerando la sua giovane età. Il ragazzo tuttavia non si è dato per vinto e, con grande temerarietà, ha deciso di raccontare al mondo intero il percorso del suo calvario.(Websource)Recentissimamente il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato gli audio degli incontri con lo psicologo, durante i quali i suoi fans hanno potuto ascoltare le parole struggenti del rapper. Quest’ultimo ha provato un dolore immenso ma non soltanto per la paura di ...