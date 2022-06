Federica Calemme rivela retroscena sui concorrenti dell’Isola dei Famosi 16

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 giugno 2022)ieri è stata ospiteParty. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, intervistata da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, si è lasciata andare ad alcune riflessioni sui naufraghidei16 e sui suoi ex compagni di reality. Schietta, molto diretta, le sue parole non sono passate di certo inosservate. Leggi anche: Dove vedere la replicadei16svela per chi tifa all’Isola dei2022 La giovane partenopea svela di aver conosciuto sia Gennaro che Estefania del castdei2022. Dal modello è rimasta colpita perché essendo lui un tipo timido, nel reality di Canale 5 si è messo ...