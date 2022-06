Federica Calemme commenta il rapporto tra Jessica e Barù e la rottura Lulù-Manuel: “Non me l’aspettavo…” (Di martedì 14 giugno 2022) Federica Calemme ospite dell’Isola Party, ha svelato come procede la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip: “Procede tutto benissimo”. Di seguito spazio per la sua opinione su Lulù e Manuel ma anche Jessica Selassiè e Barù. Federica Calemme commenta il rapporto di Jessica e Barù Federica Calemme ha espresso il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 giugno 2022)ospite dell’Isola Party, ha svelato come procede la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip: “Procede tutto benissimo”. Di seguito spazio per la sua opinione suma ancheSelassiè eildiha espresso il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Federica Calemme commenta il rapporto tra Jessica e Barù e la rottura Lulù-Manuel: “Non me l’aspettavo…”… - superlamontagna : Federica calemme vera e unica rivelazione di questo GF. Non va per gossip, non gli frega di piacere, è stronza al p… - Piera741Piera74 : #jeru non capisco chi si professa deluso da Federica calemme cosa avrebbe dovuto rispondere? Che bella coppia? Se i… - gabrielsniceass : mi sono rotta di guardare le storie di federica calemme provo troppa invidia per quel tipo di bellezza si è così - EmmaAlfano : @OverpartyC Federica Calemme è una napoletana chin e cor. Una vera amica ? -