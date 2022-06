F1 GP Canada Montreal 2022, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue il nono appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio del Canada 2022 a Montreal: è un sabato che propone le prove libere 3 e poi le attesissime qualifiche, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming con tutte le informazioni sul canale tv. Caccia alla pole attesissima sul circuito nordamericano, con la Ferrari che vuole ottenerne un’altra con Leclerc, stavolta cercando di confermarsi in gara. Prima però le FP3 alle ore 19 italiane, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 22. La diretta tv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e streaming su Sky Go, differita in chiaro su TV8 a orario da confermare. diretta scritta su ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue il nono appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio del: è unche propone le prove libere 3 e poi le attesissime, ecco di seguitotv econ tutte le informazioni sultv. Caccia alla pole attesissima sul circuito nordamericano, con la Ferrari che vuole ottenerne un’altra con Leclerc, stavolta cercando di confermarsi in gara. Prima però le FP3 alle ore 19 italiane, mentre lescatteranno alle ore 22. Latv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) esu Sky Go, differita in chiaro su TV8 ada confermare.scritta su ...

