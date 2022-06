F1 GP Canada Montreal 2022, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 14 giugno 2022) Tutto pronto per la gara numero nove del Mondiale di F1 che si disputa per il GP del Canada 2022 a Montreal: in terra nordamericana si torna dopo due anni di stop per il Covid, sale l’attesa per capire se la Ferrari riuscirà a riscattare Baku o lascerà ancora campo libero alla Red Bull. orario serale in Italia, dove la la gara avrà inizio alle ore 20 di domenica 19 giugno. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go, a orario da definire la differita su TV8. diretta testuale su Sportface. LIBERE VENERDI: canale, orario E TV QUALIFICHE SABATO: canale, orario E TV domenica ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Tutto pronto per lanumero nove del Mondiale di F1 che si disputa per il GP del: in terra nordamericana si torna dopo due anni di stop per il Covid, sale l’attesa per capire se la Ferrari riuscirà a riscattare Baku o lascerà ancora campo libero alla Red Bull.serale in Italia, dove la laavrà inizio alle ore 20 di19 giugno. Latv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e insu Sky Go, ada definire la differita su TV8.testuale su Sportface. LIBERE VENERDI:E TV QUALIFICHE SABATO:E TV...

Pubblicità

Ghfruxzb : @GeorgeSpalluto Non può nemmeno giocare Cincinnati e Montreal (anche il Canada richiede la vaccinazione). Rimangono… - infoitsport : F1, GP Canada 2022: pista di Montreal favorevole a Ferrari o Red Bull? L'analisi - fuoripistanet : La rotazione dei motori in casa Ferrari è critica dopo il problema di Baku, che garantisce almeno una penalità per… - BeaFrangione : RT @Motorsport_IT: #F1 | In questa nuova top 5 firmata - sportface2016 : #F1, poca fortuna per #Leclerc: perso il volo verso il #CanadaGP a #Montreal -