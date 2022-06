Ex gieffino verso il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7? La verità

(Di martedì 14 giugno 2022) Un famosissimo ex concorrente delVip 6 ha rivelato se accetterebbe o meno di ricoprire ildialla prossima edizione delVip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7? Le parole dell’ex ‘vippone’ Biagio D’Anelli nel corso di un’intervista di Blogtivvu.com si è raccontato senza filtri. Alla domanda, se accetterebbe o meno ildial reality show di Canale 5 condotto da Signorini, ha risposto: “Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e troppi gossip sui personaggi”. L’ex concorrente delVip 6 ha confidato che gli piacerebbe vestire i panni di ...

