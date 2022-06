Europei U21 | Italia qualificata grazie al poker all' Irlanda

(Di martedì 14 giugno 2022) Ascoli, 14 giu. (Adnkronos) - L'Under 21 conquista l'accesso alla fase finale deglidi categoria superando l', allo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno, nettamente per 4-1alle reti di Rovella, Cambiaghi, Pellegri e Quagliata. Dopo l'1-1 in trasferta contro la Svezia, la squadra di Nicolato chiude il proprio cammino in testa al Gruppo F di qualificazione aglidi Romania e Georgia 2023, imbattuti nel girone con sette vittorie e tre pareggi, mentre l'va ai playoff tra le seconde. Il ct Nicolato per la sfida con gli irlandese cambia un solo uomo rispetto alla trasferta in Svezia e passa dal 3-5-2 al 4-4-2. La novità è in difesa dove giocherà Viti al posto di Lovato che ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l'infortunio nell'ultimo match. ...

ASCOLI PICENO - Missione compiuta per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato , che al Del Duca di Ascoli batte 4 - 1 l'Irlanda e stacca il pass per l'Europeo del prossimo anno in Georgia e Romania (9 ...... pagelle Italia IrlandaLe pagelle dei protagonisti del match tra Italia e Irlanda, valido per le qualificazioni aglidi categoria. TOP: Cambiaghi, Rovella, Pellegri FLOP: Plizzari ... Quando sono gli Europei Under 21 2023 Dove si giocano e tutte le date (Adnkronos) – L’Italia Under 21 conquista l’accesso alla fase finale degli Europei di categoria superando l’Irlanda, allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno, nettamente per 4-1 grazie alle reti di ...L’Italia del Ct Nicolato strapazza 3-0 l’Irlanda, staccandola in classifica nel girone F, a quota 24 (cinque sotto i rivali), e qualificandosi alla fase finale degli Europei di categoria ... L’Italia ...