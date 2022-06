Esami terza media, candidati assenti per Covid: prevista sessione suppletiva scritti entro il 30 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) entro il 30 giugno si svolgono gli Esami di terza media con il ritorno dei due scritti di italiano e matematica. Misure anti Covid allentate, ma il virus circola. Può succedere quindi che un alunno possa risultare positivo. Cosa fare in tale circostanza? L'OM 64 del 14 marzo fornisce indicazioni per i candidati assenti alle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022)il 30si svolgono glidicon il ritorno dei duedi italiano e matematica. Misure antiallentate, ma il virus circola. Può succedere quindi che un alunno possa risultare positivo. Cosa fare in tale circostanza? L'OM 64 del 14 marzo fornisce indicazioni per ialle prove. L'articolo .

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - umanesimo : @Bigwednesday58 @Moonlightshad1 @MedBunker @VirtualRaven @MarcoRizzoPC io ho avuto un’esperienza simile, ma non cer… - orizzontescuola : Esami terza media, candidati assenti per Covid: prevista sessione suppletiva scritti entro il 30 giugno - VoceDelTrentino : Cambiano le regole per gli esami di #maturità e quelli di terza media: Le #mascherine non saranno obbligatorie, ma… - shawns1fe1 : @dirtxmouth quando hai gli esami ??? e quali esami hai? (cioè terza media/maturità/ecc…) -