Eriksen | futuro incerto al Brentford? Una big inglese ci prova

(Di martedì 14 giugno 2022) Due giorni fa è trascorso esattamente un anno dal momento che ha tenuto tutto il mondo del calcio, e non solo, con il fiato sospeso: il malore di Cristian. L’ex centrocampista dell’Inter aveva sofferto un arresto cardiaco durante la partita tra Danimarca e Finlandia ad Euro 2020. Fortunatamente, il giocatore si è poi ripreso, ma le sue possibilità di continuare all’Inter erano praticamente nulle: con un defibrillatore sottocutaneo non si può giocare in Serie A. Il danese aveva dovuto lasciare i nerazzurri, a malincuore suo e dei tifosi, anche se la cosa più importante era la sua salute. Cristianaveva deciso a gennaio di ripartire dalla Premier, precisamente dale il 26 febbraio scorso è tornato ad assaporare la gioia di giocare a calcio: ha esordito ...

...pagato 8 milioni al Cagliari per tenerlo con sé e valutare insieme l'opzione migliore per il. Vola ovunque, fa miracoli sue non solo. Un muro che i nerazzurri riescono a sfondare solo ...Commenta per primo Christiane unda scrivere. Come riportato da Footmercato , l' ex centrocampista dell'Inter è seguito da Tottenham e Manchester United , ma il Brentford spera ancora di trattenerlo. Eriksen saluta il Brentford, il futuro è ancora in Premier Dopo il malore Sonny Colbrelli, vincitore della Parigi-Roubaix 2021, racconta come sta oggi a Radio DEEJAY e ripercorre nell'intervista a Linus e Nicola Savino alcune tappe della sua carriera ...Il trequartista danese fra pochi giorni sarà nuovamente svincolato e dovrà decidere dove giocare in futuro. Christian Eriksen ha firmato un contratto ...