Eppur si muovono | la Prima Municipalità ha scelto i suoi assessori

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A poche ore dalla minaccia del Difensore Civico regionale, Giuseppe Fortunato, di chiedere la rimozione dei presidenti delleche si attardano ancora a nominare i vicepresidenti e i 3che spettano ad ognuno di loro per le rispettive giunte di quartiere, Giovanna Mazzoni, presidente della, quella che riguarda Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, ha nominato 3 dei 4 delegati. Si tratta di Marcello Matrusciano, delegato vicepresidente, in quota Pd; Benedetta Sciannimanica proposta dai Verdi e Alberto Ruffolo, sponsorizzato dalla lista di Stani Lanzotti Azzurri per Napoli. Voci di dentro raccontano che la presidente Mazzoni abbia lasciato vuota l’ultima casella perché attende indicazioni dalla lista che fa capo al sindaco Gaetano Manfredi, a ...

