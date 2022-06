**Energia: Draghi, 'a lavoro con Israele per ridurre dipendenza gas russo'** (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - "Sul fronte energetico, lavoriamo insieme nell'utilizzo delle risorse di gas del Mediterraneo orientale e per lo sviluppo di energia rinnovabile. Vogliamo ridurre la nostra dipendenza dal gas russo e accelerare la transizione energetica verso gli obiettivi climatici che ci siamo dati". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - "Sul fronte energetico, lavoriamo insieme nell'utilizzo delle risorse di gas del Mediterraneo orientale e per lo sviluppo di energia rinnovabile. Vogliamola nostradal gase accelerare la transizione energetica verso gli obiettivi climatici che ci siamo dati". Lo ha detto il premier Marionel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro israeliano Naftali Bennett.

