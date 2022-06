(Di martedì 14 giugno 2022) In questo doppio test elettorale, dai referendum anti-pm alle Amministrative in meno di mille comuni,lee non le vittorie. Ovviamente il primo sulla lista dei “suonati” è Matteo Salvini. Alla sberla referendaria, ieri pomeriggio si è aggiunta la mazzata della sua Lega nazionale, che finisce quasi sempre dietro gli odiati cugini dei Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Persino nel Veneto, ossia Zaialand, dove il salvinismo arretra a Verona e Padova. Ed è per questo che la domanda che rimbomba nei Palazzi è soprattutto questa: “Salvini sarà ancora il leader della Lega allepolitiche del 2023?”. Il quesito rimanda all’annunciato processo interno da parte dei filogovernativi Giancarlo Giorgetti e il citato Luca Zaia. Il primo, però, non c’era neanche, oggi, alla ...

Il Fatto Quotidiano

Non sempre i risultati dellelocali anticipano i trend nazionali e questo vale anche, ma pensare che il voto del 12 giugno non abbia alcun riflesso sulla scena politica nazionale sarebbe completamente sbagliato. ...Lungo la via Emilia leamministrative segnano una rimonta per il Pd, che con un centrosinistra allargato - seppur ... Pd in festa Il Pd,, può festeggiare. "I risultati del primo turno ... Elezioni, stavolta a pesare sono le sconfitte: in ballo non c’è solo la sopravvivenza del governo In questo doppio test elettorale, dai referendum anti-pm alle Amministrative in meno di mille comuni, stavolta a pesare sono le sconfitte e non le vittorie. Ovviamente il primo sulla lista dei “suonat ...Salvini e Conte sono gli sconfitti delle elezioni comunali. Meloni vince nel centrodestra. Il Pd si conferma primo partito ...