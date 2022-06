Elezioni Riccione | Claudio Cecchetto | “Ho scoperto dei talenti | come il mio capogruppo che si chiama Massimo Montanari | ecco perché mi piace Politica nazionale? Il telefono squilla”

(Di martedì 14 giugno 2022) 1475 voti dal nulla. Un pelo sotto il 9% delle preferenze.arriva terzo nella corsa a sindaco dicon la sua lista civica, entra in consiglio comunale, e forse finirà pure a fare il “brand manager” della città. “Mi sono candidato poco tempo fapolo civico in mezzo a due elefanti, centrodestra e centrosinistra ed entrambi avevano sei liste a supporto con relativi candidati. Quindi, diciamo che non c’erano più persone e liste libere da candidare”, spiega ironicamente il talent scout dello spettacolo più celebre d’Italia a FQMagazine. “Ho sentito da parte dei cittadini una voglia di cambiamento quindi sono andato avanti. Va detto che dopo questo risultato, con centrosinistra che ha sbaragliato centrodestra al potere da 8 anni, non sono stato trattatouno sconfitto. ...

FQMagazineit : Elezioni Riccione, Claudio Cecchetto: “Ho scoperto dei talenti, come il mio capogruppo che si chiama Massimo Montan… - Nutizieri : Sindaci, a Parma e Piacenza necessario il ballottaggio, a Riccione e Budrio basta il primo turno… - infoitinterno : Piacenza, Parma, Riccione, Budrio: i risultati delle elezioni comunali 2022 - CatelliRossella : Piacenza, Parma, Riccione, Budrio: i risultati delle elezioni comunali 2022 - Nutizieri : Piacenza, Parma, Riccione, Budrio: i risultati delle elezioni comunali 2022 -

E' tempo di bilanci per chi ha corso alledi. Ecco alcune reazioni in arrivo dal mondo politico dopo il successo di Daniela Angelini, che sarà prima cittadina della Perla Verde per i prossimi 5 anni. Pd Rimini: 'Capacità di ...... Uniamo, Lista CivicaCol Cuore, M5S2050, PdCoraggiosa - , perché senza anche solo una di loro non avremmo vinto'.- La Perla Verde torna a ...Riccione è di tutti”: così Daniela Angelini all’indomani della vittoria al primo turno nelle elezioni di Riccione. “Voglio ringraziare Stefania Sinicropi, Stefano Caldari e Claudio Cecchetto per aver ..."Voglio ringraziare Stefania Sinicropi, Stefano Caldari e Claudio Cecchetto, e per aver corso questa bella sfida democratica con me" ...