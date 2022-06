Elezioni, FdI e PD dominano le coalizioni: nasce un nuovo bipolarismo (Di martedì 14 giugno 2022) Il giorno dopo i risultati delle Elezioni comunali partiti e leader politici fanno i primi bilanci. Il Centrodestra vince dove corre unito unito. Come a Genova, Palermo e L’Aquila. Dove si divide regala spazi al Centrosinistra, come a Verona, Parma e Catanzaro. Fratelli d’Italia supera la Lega: è il primo partito della coalizione. Questa la fotografia che offrono i primi esiti del voto alle Elezioni amministrative del 12 giugno in quasi mille comuni italiani per circa 9 milioni di elettori. Ma non basta, perché questa tornata elettorale segna anche nuovi equilibri all’interno delle coalizioni. Fratelli d’Italia supera la Lega nei voti di lista mentre nel “campo largo” di Centrosinistra sembra sbilanciarsi ancora di più il rapporto tra PD e Movimento Cinque Stelle. Foto Ansa/Giuseppe LamiElezioni negative per M5S I ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022) Il giorno dopo i risultati dellecomunali partiti e leader politici fanno i primi bilanci. Il Centrodestra vince dove corre unito unito. Come a Genova, Palermo e L’Aquila. Dove si divide regala spazi al Centrosinistra, come a Verona, Parma e Catanzaro. Fratelli d’Italia supera la Lega: è il primo partito della coalizione. Questa la fotografia che offrono i primi esiti del voto alleamministrative del 12 giugno in quasi mille comuni italiani per circa 9 milioni di elettori. Ma non basta, perché questa tornata elettorale segna anche nuovi equilibri all’interno delle. Fratelli d’Italia supera la Lega nei voti di lista mentre nel “campo largo” di Centrosinistra sembra sbilanciarsi ancora di più il rapporto tra PD e Movimento Cinque Stelle. Foto Ansa/Giuseppe Laminegative per M5S I ...

