Elezioni, De Luca: “Bene il centrosinistra in Campania” (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Devo dire che in generale i risultati del centrosinistra sono andati Bene nelle Elezioni amministrative in Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca a margine della presentazione dei progetti per le residenze universitarie. Parlando dell’ampio successo di Vincenzo Cuomo nel Comune di Portici, De Luca ha detto con ironia: “Cuomo ha esagerato, lo stavo cercando e gli volevo dire ‘e falla finita, non si fa così, l’80%’. Il successo vuol dire che ha amministrato Bene grazie anche alla solidarietà e alle decine di milioni di euro di finanziamenti regionali. Ma questo non basta perché se poi non hai un amministrazione comunale e un sindaco sveglio capace amministrativamente, puoi anche avere la disponibilità di risorse ma ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Devo dire che in generale i risultati delsono andatinelleamministrative in”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo Dea margine della presentazione dei progetti per le residenze universitarie. Parlando dell’ampio successo di Vincenzo Cuomo nel Comune di Portici, Deha detto con ironia: “Cuomo ha esagerato, lo stavo cercando e gli volevo dire ‘e falla finita, non si fa così, l’80%’. Il successo vuol dire che ha amministratograzie anche alla solidarietà e alle decine di milioni di euro di finanziamenti regionali. Ma questo non basta perché se poi non hai un amministrazione comunale e un sindaco sveglio capace amministrativamente, puoi anche avere la disponibilità di risorse ma ...

