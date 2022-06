Elezioni comunali | risultati nei 26 capoluoghi | 9 al centrodestra | 4 al centrosinistra | 13 vanno al ballottaggio – Il confronto col 2017

Pubblicità

you_trend : ?? Elezioni Comunali #SestoSanGiovanni - SCRUTINIO (3/73 sez.) Di Stefano (CDX) 47,1% Foggetta (CSX-M5S) 36,2%… - CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - you_trend : ?? BREAKING - Comunali Damiano Tommasi (CSX) e Federico Sboarina (CDX senza FI) andranno al ballottaggio nelle ele… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Elezioni Comunali #Piacenza - SCRUTINIO (24/108 sez.) Tarasconi (CSX) 41,5% Barbieri (CDX) 36,9% Cugini (M5S+SX) 10,4% #… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Elezioni Comunali #Piacenza - SCRUTINIO (13/108 sez.) Tarasconi (CSX) 40,1% Barbieri (CDX) 37,1% Cugini (M5S+SX) 11,3% #… -

Conte: "Dati non ci soddisfano" Con i risultati degli scrutini per le, che ieri hanno interessato oltre 900 comuni italiani, non tardano le dichiarazioni dei leader dei partiti che ...Conte: "Dati non ci soddisfano" Con i risultati degli scrutini per le, che ieri hanno interessato oltre 900 comuni italiani, non tardano le dichiarazioni dei leader dei partiti che ...Micalizzi: siamo ottimisti. Elezioni comunali Padova 2022, Micalizzi: per Giordani siamo ottimisti. Ore 15:10 Proiezione Swg: Giordani al 58%, praticamente certa la conferma del sindaco uscente. Così, ...Dopo le due di notte il ministero dell’Interno ha reso noti i risultati definitivi delle votazioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Lodi, all'esito dello scrutinio di tutte e 43 le se ...