Elezioni comunali | chi ha vinto e chi ha perso | 9 città al centrodestra | disfatta M5s I comuni al ballottaggio

(Di martedì 14 giugno 2022) I primi risultati certi delle amministrative parlano chiaramente di un vincitore, il, e di uno sconfitto, il Movimento 5 Stelle. Se la prima coalizione si è dimostrata trionfante nei capoluoghi di provincia, riuscendo a conquistare novee strappando Palermo alla sinistra, il partito pentastellato è reduce da una delle tornate elettorali peggiori della sua storia, non riuscendo a raggiungere percentuali superiori al 5% in nessuno dei capoluoghi di provincia. Il centrosinistra, dal canto suo, è riuscito a sottrarre allo schieramento avversario il sindaco di Lodi e a confermare al primo turno i sindaci di Padova e Taranto. Secondo YouTrend, che ha analizzato il voto dei 142sopra i 15 mila abitanti che sono stati chiamati alle urne, il Pd è stato in assoluto il partito più votato: ha preso il 17,2 per cento dei ...