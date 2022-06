Elezioni Carrara | ballottaggio Arrighi - Caffaz - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 14 giugno 2022) Un elettore al seggio Un risultato secondo previsione, ma che non rinuncia a solenni colpi di scena. Il duello a due fra Serena, in pole position con il 29,9% per cento, che andrà al ...

Pubblicità

pborghilivorno : #comunali (in aggiornamento) Carrara, al ballottaggio Arrighi e Caffaz - qn_lanazione : Pistoia, sindaco bis al primo turno. Lucca e Carrara al ballottaggio. FdI cresce. Movimento 5 (briciole di) Stelle… - infoitinterno : Lucca, Pistoia e Carrara: i risultati delle elezioni comunali 2022 - iltirreno : + BALLOTTAGGIO A CARRARA + Tutti i risultati: - RobertoSignore7 : RT @Paologlover: @fattoquotidiano Sono una Waterloo a 5 stelle le Elezioni Amministrative... A Genova, città del fondatore e ideologo Gril… -

Un elettore al seggio Un risultato secondo previsione, ma che non rinuncia a solenni colpi di scena. Il duello a due fra Serena Arrighi, in pole position con il 29,9% per cento, che andrà al ......politiche la roulette delle amministrative segna una clamorosa vittoria al primo turno del centrodestra a Pistoia e due secondi turni ad alto rischio per il Pd il 26 giugno a Lucca e“Il centro riformista è il vero vincitore di queste elezioni”. Non ha dubbi, Matteo Renzi: secondo lui le Amministrative consegnano il successo di quella che chiama “area Draghi-Macron”. E a questo pu ...Pistoia riconferma al primo turno il sindaco uscente Tomasi, mentre Lucca e Carrara vanno al ballottaggio coi candidati del centrosinistra avanti di 10 punti rispetto agli sfidanti di centrodestra.