Elettra Lamborghini | suo padre ha cercato di ostacolarla nella carriera musicale

Leggi su biccy

(Di martedì 14 giugno 2022)dal 2018 sta portando avanti, sbeffeggiando ogni più rosea previsione, unadegna di nota. Nessuno ci avrebbe scommesso 10 euro, diciamo la verità. Eppure in questi anni ha portato a casa un album (certificato platino) e nove singoli (che le hanno fatto conquistare in totale otto dischi di platino e tre d’oro). Senza dimenticare la partecipazione al Festival di Sanremo; i videoclip su YouTube da 160 milioni di visualizzazioni e i numeri da record su Spotify. Non avrà l’estensione vocale di Celine Dion o i testi di Franco Battiato, ma nel suo piccoloè riuscita nel suo intento di fare canzoni catchy e radiofoniche. E piacciono. La prossima, Caramello, uscirà questo venerdì e sarà in collaborazione con Rocco Hunt e Lola ...