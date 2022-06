«Elena uccisa dalla mamma per gelosia, non voleva si affezionasse alla nuova compagna del papà» (Di martedì 14 giugno 2022) Emerge una prima ipotesi sul movente dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni trovata morta nel catanese dopo che la mamma Martina Patti aveva denunciato un rapimento: successivamente è stata la stessa mamma, una ragazza di 23 anni, a confessarne l’omicidio. Secondo quanto afferma la Procura di Catania, il movente potrebbe essere la gelosia: Elena potrebbe essere stata uccisa dalla mamma «per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente» in quanto non tollerava che alla donna «vi si affezionasse anche la propria figlia». «Il movente non è stato chiarito dalla madre. Siamo in una ... Leggi su blog.libero (Di martedì 14 giugno 2022) Emerge una prima ipotesi sul movente dell’omicidio diDel Pozzo, la bambina di cinque anni trovata morta nel catanese dopo che laMartina Patti aveva denunciato un rapimento: successivamente è stata la stessa, una ragazza di 23 anni, a confessarne l’omicidio. Secondo quanto afferma la Procura di Catania, il movente potrebbe essere lapotrebbe essere stata«per via di una forma dinei confronti dell’attualedell’ex convivente» in quanto non tollerava chedonna «vi sianche la propria figlia». «Il movente non è stato chiaritomadre. Siamo in una ...

