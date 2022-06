Elena | trovata morta la bambina di 5 anni rapita a Catania | uccisa dalla mamma

(Di martedì 14 giugno 2022) E’ stata, ladi 5scomparsa nella giornata di ieri dal Catanese, a Tremestieri etneo. Dopo una notte di interrogatori e ricerche, è giunta questa mattina la svolta. Secondo quanto reso noto da TgCom24, sarebbe stata la madre a far trovare il corpo delladopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori.ladi 5Trovato il corpo senza vita di, bimba di 5data per scomparsa ieri. La madre aveva denunciato al carabinieri di essere stata prelevata da uomini armati e incappucciati. Sarebbe poi stata la donna a condurre sul posto e far trovare il corpo. I ...

Due scatti di Elena sono stati diffusi in serata dalla Procura perché ritenute utili alle indagini. Una era proprio di ieri: si vede la piccola in un'immagine riflessa, indossare una maglietta a ... Oggi, arriva il commento addolorato alla notizia della morte: "Purtroppo, abbiamo appreso la notizia che la piccola Elena è stata trovata priva di vita. Siamo profondamente addolorati, ci abbiamo ..." La donna (classe 1998) stanotte ha subito un lungo interrogatorio che non ha convinto del tutto gli inquirenti. In mattinata ha indicato il luogo, non distante dalla loro casa di Mascalucia, dove è stato trovato il corpo. Svolta drammatica per la piccola Elena Del Pozzo, di 4 anni, scomparsa ieri pomeriggio, è stata ritrovata cadavere questa mattina. Ieri era stata la madre che aveva denunciato ai carabinieri di essere stata rapita.