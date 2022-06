“Elena l’ho uccisa io”: ha confessato la madre della bambina trovata morta a Catania. Le accuse: omicidio e occultamento di cadavere (Di martedì 14 giugno 2022) omicidio e occultamento di cadavere. Le accuse, seppur gravissime, non bastano a descrivere la scena: nessun rapimento, nessun commando di tre uomini incappucciati, nessun mistero. Elena, 5 anni, giaceva in un campo a 400 metri dalla sua casa a Mascalucia, pochi chilometri da Catania: sopra il corpo senza vita un po’ di terra, un po’ di cenere lavica. Lo aveva portato lì sua madre, Martina Patti, 23 anni, nel tentativo maldestro di nascondere il corpo e quello che aveva fatto. “l’ho uccisa io” ha detto la donna ai carabinieri, nel corso dell’ennesimo interrogatorio a cui è stata sottoposta dopo aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Perché sua figlia Elena era scomparsa, era stata sequestrata da uomini travisati. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)di. Le, seppur gravissime, non bastano a descrivere la scena: nessun rapimento, nessun commando di tre uomini incappucciati, nessun mistero., 5 anni, giaceva in un campo a 400 metri dalla sua casa a Mascalucia, pochi chilometri da: sopra il corpo senza vita un po’ di terra, un po’ di cenere lavica. Lo aveva portato lì sua, Martina Patti, 23 anni, nel tentativo maldestro di nascondere il corpo e quello che aveva fatto. “io” ha detto la donna ai carabinieri, nel corso dell’ennesimo interrogatorio a cui è stata sottoposta dopo aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Perché sua figliaera scomparsa, era stata sequestrata da uomini travisati. ...

